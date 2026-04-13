Банки Азербайджана за 2025 год списали 223 млн манатов неработающих кредитов

Объем списанных в 2025 году банками Азербайджана неработающих кредитов составил 223 млн манатов.

Как передает "Report", такие данные приводятся в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за 2025 год.

В соответствии с документом, наибольшая часть списаний - 60,9 % (135,8 млн манатов) - была связана с потребительским кредитным портфелем.

На долю бизнес-портфеля пришлось 37,8 % от общего объема списаний, что составило 84,2 млн манатов.