    Банки Азербайджана за 2025 год списали 223 млн манатов неработающих кредитов

    13 апреля, 2026
    • 17:13
    Банки Азербайджана за 2025 год списали 223 млн манатов неработающих кредитов

    Объем списанных в 2025 году банками Азербайджана неработающих кредитов составил 223 млн манатов.

    Как передает "Report", такие данные приводятся в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за 2025 год.

    В соответствии с документом, наибольшая часть списаний - 60,9 % (135,8 млн манатов) - была связана с потребительским кредитным портфелем.

    На долю бизнес-портфеля пришлось 37,8 % от общего объема списаний, что составило 84,2 млн манатов.

    Банковский сектор Азербайджана Проблемные кредиты Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

