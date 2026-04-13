Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib
Maliyyə
- 13 aprel, 2026
- 16:46
2025-ci ildə Azərbaycanın bank sektorunda 223 milyon manat qeyri-işlək kreditin silinməsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, silinmələrin 60,9 %-i (135,8 milyon manat) istehlak portfeli üzrə, 37,8 %-i (84,2 milyon manat) isə biznes portfeli üzrə olub.
