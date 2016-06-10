​Банки Азербайджана перейдут на усиленный режим работы

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками в связи с предстоящим Гран-при Европы "Формула-1" находящиеся в центре Баку банковские филиалы и отделения будут работать в усиленном режиме.

Как передает Report со ссылкой на Палату, расположенные вблизи Бакинского городского кольца и мест отдыха 90 филиалов и отделений 34 банков 10-21 июня будут работать с 09:00 до 21:00.

Отметим, что "Офис-24" банка Respublika, находящийся по адресу пр. Нефтчиляр, 67, а также центральный филиал Demirbank, находящийся по адресу ул. Низами, 111, обслуживают иностранных гостей и граждан Азербайджана круглосуточно 7 дней в неделю.

Председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы дал конкретные поручения по организации работы банков в нерабочие дни и продления часов работы, координации их деятельности, а также организации мониторингов.