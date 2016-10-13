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    Bank Standard с 17 октября начнет выплату компенсаций по всем застрахованным вкладам

    Об этом сообщает Палата надзора за финансовыми рынками

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Все застрахованные вкладчики ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, с 17 октября смогут получить компенсации. Об этом сообщили Report в Палате надзора за финансовыми рынками.

    По информации, с этой даты компенсации начнут выдаваться по всем вкладам, вне зависимости от их суммы.

    Напомним, что Азербайджанский фонд страхования вкладов вначале выплачивал компенсации по вкладам до 20 тыс. долларов. С сегодняшнего дня лимит увеличен до 50 тыс. долларов.

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