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Банк России в 2020 году сократил закупки золота в шесть раз

Банк России в 2020 году сократил закупки золота в шесть раз Банк России по итогам 2020 года увеличил объем запасов монетарного золота в составе международных резервов на 0,9 млн унций (около 28 тонн), или на 1,2%.
Финансы
21 января 2021 г. 07:46
Банк России в 2020 году сократил закупки золота в шесть раз

Банк России по итогам 2020 года увеличил объем запасов монетарного золота в составе международных резервов на 0,9 млн унций (около 28 тонн), или на 1,2%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом следует из материалов ЦБ.

Отметим, что в 2019 году ЦБ закупил 5,1 млн унций золота, то есть в 2020 году закупки снизились почти в шесть раз.

На начало января объем запасов монетарного золота в составе международных резервов составил 73,9 млн унций (около 2,3 тыс. тонн) на 138,75 млрд долларов США, сообщил ЦБ. Это 23,3% совокупного объема резервов России. За счет роста цен на золото его стоимость в резервах за год подскочила на 25,7%.

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