О нас
Аудио новости

Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро Банк России сообщил, что расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления курса евро к рублю.
Финансы
14 марта 2022 г. 10:42
Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Банк России сообщил, что расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления курса евро к рублю.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Эти меры принимаются для повышения репрезентативности курса доллара по отношению к рублю на фоне повышенной волатильности на валютном рынке", - отмечает Центробанк.

Предложения с нововведениями направлен на регистрацию в Минюст. Согласно им, предлагается устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени (до этого период расчета составлял 10:00–11:30), а курс евро к рублю так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю.

Курс рубля начал падать на фоне санкций, введенных Западом из-за военных действий РФ в Украине. Санкции затронули крупные российские компании и банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, также были заморожены активы Центробанка РФ в Европе. Опрос ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Bank of Russia to change procedure for calculating dollar, euro rates

Экслюзивные новости

Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi