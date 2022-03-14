Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Банк России сообщил, что расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления курса евро к рублю.

Банк России сообщил, что расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления курса евро к рублю.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Эти меры принимаются для повышения репрезентативности курса доллара по отношению к рублю на фоне повышенной волатильности на валютном рынке", - отмечает Центробанк.

Предложения с нововведениями направлен на регистрацию в Минюст. Согласно им, предлагается устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени (до этого период расчета составлял 10:00–11:30), а курс евро к рублю так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю.

Курс рубля начал падать на фоне санкций, введенных Западом из-за военных действий РФ в Украине. Санкции затронули крупные российские компании и банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, также были заморожены активы Центробанка РФ в Европе. Опрос ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20%.