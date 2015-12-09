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    ​Bank of Baku списал кредитные долги погибших и пропавших без вести нефтяников

    Банк принял решение о списании долгов

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku принял решение о списании кредитных долгов нефтяников, погибших и пропавших без вести во время пожара 4 декабря на платформе №10 месторождения "Гюнешли".

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, среди погибших и пропавших без вести нефтяников 11 человек имели кредитную задолженность Bank of Baku, которые будут полностью аннулированы: "Bank of Baku выражает глубокие соболезнование семьям и близким погибших нефтяников". 

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