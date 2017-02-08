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    Bank of Baku ликвидирует дочернюю инвестиционную компанию

    Истек срок действия лицензии компании BOB Broker

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku объявил о ликвидации 100%-ной дочерней инвестиционной компании ООО BOB Broker. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    По информации, кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Наримановский район, пр. Мустафы Камала Ататюрка, 42.

    Напомним, что компания BOB Broker учреждена в 2007 году. Срок действия лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность, управление активами, выданный компании в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг" от 15 июля 2015 года, истек в конце прошлого года, после чего деятельность компании была приостановлена. 

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