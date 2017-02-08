Bank of Baku ликвидирует дочернюю инвестиционную компанию

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku объявил о ликвидации 100%-ной дочерней инвестиционной компании ООО BOB Broker. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Наримановский район, пр. Мустафы Камала Ататюрка, 42.

Напомним, что компания BOB Broker учреждена в 2007 году. Срок действия лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность, управление активами, выданный компании в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг" от 15 июля 2015 года, истек в конце прошлого года, после чего деятельность компании была приостановлена.