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Bank of America ухудшил прогнозы по росту экономики Китая

Bank of America ухудшил прогнозы по росту экономики Китая Bank of America понизил прогноз роста китайской экономики на этот год  с 8,3% до 8%, а на 2022 год - с 6,2% до 5,3%
Финансы
23 сентября 2021 г. 01:01
Bank of America ухудшил прогнозы по росту экономики Китая

Bank of America понизил прогноз роста китайской экономики на этот год с 8,3% до 8%, а на 2022 год - с 6,2% до 5,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, прогноз на 2023 года также изменен - с 6% до 5,8%.

Пересмотр связан с обострением долговых проблем гиганта недвижимости China Evergrande Group, новой вспышкой COVID-19 и широкомасштабным давлением регуляторов.

Обязательства Evergrande достигают 305 млрд долларов США. Некоторые из них должны быть погашены на этой неделе. Аналитики считают, что компания не сможет выполнить свои обязательства. Проблемы девелопера с пассивами в 2% от ВВП Китая могут привести к кризису на рынке недвижимости страны, который, в свою очередь, может потянуть вниз остальные секторы.

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