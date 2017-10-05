Bank BTB основал лизинговую компанию

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало компанию ОАО BTB Leasing.

Как сообщает Report, новая компания зарегистрирована по тому же юридическому адресу, где находится Bank BTB – г. Баку, Хатаинский район, ул. Юсифа Сафарова, 27.

Уставный капитал BTB Leasing составляет 30 тыс. манатов. Эта сумма сложилась из 30 тыс. акций номинальной стоимостью 1 манат каждая.

Юридическим представителем компании является Джавид Эльдар оглы Зейналов. До этого он занимал руководящие должности в Bank BTB, также являлся заместителем председателя правления ОАО Azerbaijan Credit Bank, который в настоящее время находится в процессе ликвидации.

Напомним, что Bank BTB был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 52 млн манатов. 75% акций принадлежат Нигяр Исмаил гызы Мехтиевой, 19% - Рзе Исмаил оглу Садигу (председатель Наблюдательного совета), а 6% - Тюказбан Ага гызы Махмудовой.