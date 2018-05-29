Банк БРИКС выделит России 540 млн долларов

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Совет директоров Нового банка развития (НБР, банк БРИКС) одобрил выделение России двух займов на общую сумму в 540 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом говорится в сообщении Минфина России.

Первый займ в 320 млн долларов будет потрачен на реализацию проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городах России. Цель проекта заключается в повышении качества и надежности предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения, улучшении экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.

Вторая одобренная заявка на 220 млн доллларов будет потрачена на проект "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений".

Кроме того, директора НРБ одобрили еще 4 заявки из более чем на 1 млрд долларов от Китая, Бразилии, ЮАР и Индии.