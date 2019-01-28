В декабре прошлого года балансовый капитал банковского сектора Азербайджана сократился

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Общие активы банковского сектора Азербайджана на 31 декабря 2018 года составили 29,502,4 млн манатов, общие обязательства - 25,430,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР), балансовый капитал сектора составил 4,071,8 млн манатов. В декабре 2018 года активы банковского сектора уменьшились на 1,1% или 324,8 млн манатов, обязательства – на 0,6% или 149,2 млн манатов, балансовый капитал на 4,1% или 175,6 млн манатов. В декабре кредитный портфель банков увеличился на 3,7% (456,2 млн манатов), до 12,628,3 млн манатов. В целом, кредитный портфель банковского сектора в 2018 году вырос на 11,4% (1,290,7 млн манатов).

Число филиалов 30 банков составило 508, отделений – 130, АТМ - 2,502. В целом персонал банковского сектора в декабре вырос на 0,5% (94 сотрудника) и составил 17 415 работников.