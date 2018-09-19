Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана превысил 4 млрд манатов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 1 сентября 2018 года составили 28 127,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы выросли на 0,7% по сравнению с показателем на 1 августа.

Отметим, что в июле активы сектора сократились на 0,2%.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 10 250 млн манатов или 36,45% общего объема банковских активов. В августе кредитный портфель банков расширился на 1,7%.

За отчетный месяц общие обязательства банков увеличились на 0,3% - до 24 077,5 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 1%, составив 17 346,8 млн манатов. Из них 7 939,9 млн манатов пришлось на депозиты физических, 9 406,9 млн манатов – юридических лиц. В августе вклады населения уменьшились на 0,35%, средства компаний выросли - на 2,2%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 2,2% - до 410,4 млн манатов.

За отчетный месяц общий капитал банковского сектора увеличился на 3%, составив 4 049,6 млн манатов.