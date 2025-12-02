Бабаев: Существенного роста налогового бремени в ненефтегазовом секторе в 2026г не ожидается

Доля ненефтегазовых доходов к ВВП Азербайджана по итогам 2025 года достигнет 12,9%, в 2026 году - 13,1%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

"Мы прогнозируем, что этот показатель в следующем году составит 13,1%. Таким образом, в следующем году не будет какого-либо существенного повышения налогов в ненефтегазовом секторе", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане доля налогов в ВВП составляет 15,9%: "Это означает, что в нефтегазовом секторе действует высокий налоговый режим, а в ненефтегазовом - низкий".