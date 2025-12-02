Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Бабаев: Существенного роста налогового бремени в ненефтегазовом секторе в 2026г не ожидается

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 17:37
    Бабаев: Существенного роста налогового бремени в ненефтегазовом секторе в 2026г не ожидается

    Доля ненефтегазовых доходов к ВВП Азербайджана по итогам 2025 года достигнет 12,9%, в 2026 году - 13,1%.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    "Мы прогнозируем, что этот показатель в следующем году составит 13,1%. Таким образом, в следующем году не будет какого-либо существенного повышения налогов в ненефтегазовом секторе", - сказал он.

    Министр подчеркнул, что в Азербайджане доля налогов в ВВП составляет 15,9%: "Это означает, что в нефтегазовом секторе действует высокий налоговый режим, а в ненефтегазовом - низкий".

    Министерство финансов Сахиль Бабаев ненефтегазовый сектор налоговое бремя
    Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda vergi yükündə ciddi artım yoxdur"
    Minister: No significant tax increase in Azerbaijan's non-oil sector in 2026
    Elvis

    Последние новости

    18:19

    Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасности

    Другие страны
    18:09

    Министр: Фонд оплаты труда в частном секторе в 2018–2025 гг увеличился в 3,6 раза

    Финансы
    18:05

    В Азербайджане изменены правила аккредитации образовательных учреждений

    Наука и образование
    17:59

    Резервы Госфонда соцзащиты превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    17:54

    Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

    Внутренняя политика
    17:53

    Анар Алиев: За 11 месяцев назначено 50 тыс. листков нетрудоспособности

    Милли Меджлис
    17:53

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    17:50

    Ирландия предоставит Украине дополнительные средства в размере €125 млн

    Другие страны
    17:45

    Анар Алиев: До конца года для семей шехидов и ветеранов будет приобретено около 400 домов

    Инфраструктура
    Лента новостей