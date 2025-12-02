İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:01
    Sahil Babayev

    Bu ilin sonuna Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi gəlirlərinin ümumi daxili məhsula (ÜDM) nisbətinin 12,9 % olması gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    "Bu göstəricinin növbəti ildə 13,1 % olmasını proqnozlaşdırırıq. Beləliklə gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda hər hansı ciddi vergi artımı yoxdur. Ümumi iqtisadiyyatımızda vergi gəlirlərinin ÜDM-dəki payı isə 15,9 %-dir. Bu o deməkdir ki, neft-qaz sektorunda yüksək, qeyri-neft-qaz sektorunda isə aşağı vergi rejimi var", - deyə o qeyd edib.

