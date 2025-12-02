Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"
- 02 dekabr, 2025
- 17:01
Bu ilin sonuna Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi gəlirlərinin ümumi daxili məhsula (ÜDM) nisbətinin 12,9 % olması gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsində bildirib.
"Bu göstəricinin növbəti ildə 13,1 % olmasını proqnozlaşdırırıq. Beləliklə gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda hər hansı ciddi vergi artımı yoxdur. Ümumi iqtisadiyyatımızda vergi gəlirlərinin ÜDM-dəki payı isə 15,9 %-dir. Bu o deməkdir ki, neft-qaz sektorunda yüksək, qeyri-neft-qaz sektorunda isə aşağı vergi rejimi var", - deyə o qeyd edib.
