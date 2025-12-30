Бабаев: Азербайджан намерен добиваться повышения оценки международных рейтинговых агентств

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев заявил, что Азербайджан не считает удовлетворительной нынешнюю оценку со стороны международных рейтинговых агентств.

Как сообщает Report, он отметил, что агентства высоко оценили проводимую Азербайджаном взвешенную фискальную политику, сокращение зависимости от нефтяных доходов и рост валютных резервов до 84 млрд долларов США. Так, агентство Fitch присвоило Азербайджану инвестиционный рейтинг с прогнозом "Стабильный", а Moody"s - с прогнозом "Позитивный".

По словам министра, эти оценки являются наглядным подтверждением финансовой устойчивости страны, прочности ее фискальных позиций и монетарной стабильности. Вместе с тем Азербайджан не намерен останавливаться на достигнутом.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что объем валютных резервов, состояние финансовой системы, рост ненефтяных доходов и социально-экономическая стабильность позволяют стране претендовать на более высокие показатели. В этой связи работа с международными рейтинговыми агентствами будет продолжена, добавил он.