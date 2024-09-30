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"Азтелеком" выбирает страховщика

"Азтелеком" выбирает страховщика 15:35
Финансы
30 сентября 2024 г. 15:54
Азтелеком выбирает страховщика

ООО "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование своих сотрудников.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 21 ноября по адресу Баку, Ясамальский район, Московский проспект 187.

Предложения будут рассмотрены 21 ноября в 16:00 по указанному адресу.

В рамках услуги на год будут застрахованы 203 сотрудника и члены их семей. Ориентировочная цена тендера составляет 116 420 манатов.

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