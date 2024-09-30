"Азтелеком" выбирает страховщика

15:35

ООО "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование своих сотрудников.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 21 ноября по адресу Баку, Ясамальский район, Московский проспект 187.

Предложения будут рассмотрены 21 ноября в 16:00 по указанному адресу.

В рамках услуги на год будут застрахованы 203 сотрудника и члены их семей. Ориентировочная цена тендера составляет 116 420 манатов.