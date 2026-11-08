В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж

В связи с 8 Ноября - Днем Победы в различных уголках Баку состоялись показательные выступления военных оркестров.

Как передает Report, выступления прошли в парке перед дворцом Гейдара Алиева, в парке Филармонии, на площади Фонтанов, в парке Кёроглу, Приморском парке и Парке офицеров.

Исполнения военных оркестров наблюдали жители столицы и гости города.