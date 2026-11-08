В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
Армия
- 08 ноября, 2026
- 16:43
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В связи с 8 Ноября - Днем Победы в различных уголках Баку состоялись показательные выступления военных оркестров.
Как передает Report, выступления прошли в парке перед дворцом Гейдара Алиева, в парке Филармонии, на площади Фонтанов, в парке Кёроглу, Приморском парке и Парке офицеров.
Исполнения военных оркестров наблюдали жители столицы и гости города.
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