Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж

    Армия
    • 08 ноября, 2026
    • 16:43
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж

    В связи с 8 Ноября - Днем Победы в различных уголках Баку состоялись показательные выступления военных оркестров.

    Как передает Report, выступления прошли в парке перед дворцом Гейдара Алиева, в парке Филармонии, на площади Фонтанов, в парке Кёроглу, Приморском парке и Парке офицеров.

    Исполнения военных оркестров наблюдали жители столицы и гости города.

    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж
    В Баку в связи с Днем Победы организованы выступления военных оркестров - Фоторепортаж

    8 Ноября - День Победы
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