Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Первые леди Азербайджана и Турции побеседовали за чайным столом

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 17:16
    Первые леди Азербайджана и Турции побеседовали за чайным столом

    Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева побеседовали за чайным столом с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Карабаха.

    Первые леди Азербайджана и Турции побеседовали за чайным столом
    Первые леди Азербайджана и Турции побеседовали за чайным столом
    Мехрибан Алиева Лейла Алиева Эмине Эрдоган 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər
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    Azerbaijani and Turkish first ladies hold conversation over tea
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