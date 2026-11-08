Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 17:14
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Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Türkiyə Respublikasının birinci xanımı Əminə Ərdoğan ilə çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər.
Bu barədə "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir.
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