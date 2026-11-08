İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 17:14
    Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər

    Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Türkiyə Respublikasının birinci xanımı Əminə Ərdoğan ilə çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər.

    Bu barədə "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir.

    Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər
    Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər

    Mehriban Əliyeva Leyla Əliyeva Əminə Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
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