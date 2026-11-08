Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Турции: Верю, что к нашему следующему приезду Шуша еще более преобразится

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:52
    Президент Турции: Верю, что к нашему следующему приезду Шуша еще более преобразится

    Турция и турецкий народ всегда будут рядом с Азербайджаном, считая его печаль своей печалью, а радость - своей радостью.

    Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

    Глава турецкого государства отметил, что по пути в Шушу сегодня проехал через 7 различных тоннелей.

    "Эти 7 тоннелей демонстрируют успех проводимых в регионе работ по восстановлению, ремонту и строительству. По дороге в Шушу мы испытали радость от осознания того, какой путь мы проделали. Верю, что к нашему следующему приезду Шуша станет еще более преобразившейся. И Физули тоже преобразится. Потому что есть лидер, который поверил в это дело, вложил в него душу. Есть и команда. Этот лидер и эта команда продолжают свой путь с той же верой и решимостью", - сказал Эрдоган.

    Президент Турции также с уважением почтил память шехидов, пожелал здоровья ветеранам.

    "Еще раз поздравляю азербайджанский народ с Победой", - добавил он.

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