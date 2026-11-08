Азербайджанские и турецкие журналисты осмотрели Шушинскую крепость

Участники пресс-тура, организованного в Шуше по случаю Дня Победы, посетили историческую Шушинскую крепость.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, представители азербайджанских и турецких СМИ ознакомились с крепостными стенами и Гянджинскими воротами.

Журналистам рассказали, что крепость была возведена в XVIII веке по распоряжению основателя Карабахского ханства Панах Али-хана.

Отметим, что пресс-тур приурочен к шестой годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.