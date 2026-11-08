Азербайджанские и турецкие журналисты осмотрели Шушинскую крепость
Карабах
- 08 ноября, 2026
- 17:04
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Участники пресс-тура, организованного в Шуше по случаю Дня Победы, посетили историческую Шушинскую крепость.
Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, представители азербайджанских и турецких СМИ ознакомились с крепостными стенами и Гянджинскими воротами.
Журналистам рассказали, что крепость была возведена в XVIII веке по распоряжению основателя Карабахского ханства Панах Али-хана.
Отметим, что пресс-тур приурочен к шестой годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
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