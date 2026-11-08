Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджанские и турецкие журналисты осмотрели Шушинскую крепость

    Карабах
    • 08 ноября, 2026
    • 17:04
    Азербайджанские и турецкие журналисты осмотрели Шушинскую крепость

    Участники пресс-тура, организованного в Шуше по случаю Дня Победы, посетили историческую Шушинскую крепость.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, представители азербайджанских и турецких СМИ ознакомились с крепостными стенами и Гянджинскими воротами.

    Журналистам рассказали, что крепость была возведена в XVIII веке по распоряжению основателя Карабахского ханства Панах Али-хана.

    Отметим, что пресс-тур приурочен к шестой годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

    Карабах 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
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    Azerbaijani and Turkish journalists visit Shusha Fortress
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