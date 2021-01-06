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Азиатские фондовые биржи закрылись в основном снижением

Азиатские фондовые биржи закрылись в основном снижением Давление на котировки оказали новости о запрете президента США на транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей
Финансы
6 января 2021 г. 13:11

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно снижением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,63%, до 3 550,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,03%, до 2 421,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,15%, до 27 692,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,38%, до 27 055,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,75%, до 2 968,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,12%, до 6 607,1 пункта.

Давление на котировки оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей. При этом указ должен вступить в силу примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер.

Кроме того, рост индексов сдержала статистика из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в декабре опустился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее.

В то же время падение индексов остается сдержанным. Инвесторы с оптимизмом реагируют на новости вокруг начала массовой вакцинации против коронавируса населения в ряде стран. Подобные сообщения дают надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление экономической деятельности в мире.

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