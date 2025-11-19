Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    "Azərmaş Group" размещает облигации на 10 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 10:15
    Azərmaş Group размещает облигации на 10 млн манатов с госгарантией

    Компания "Azərmaş Group" готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) процентные, бездокументарные, именные облигации на сумму 10 млн манатов.

    Как сообщили Report в БФБ, будут предложены 10 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Размещение состоится методом публичного предложения, а срок обращения бумаг составит 36 месяцев.

    Годовая доходность облигаций - 13%, выплата купонов предусмотрена ежеквартально.

    Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания "PAŞA Kapital". Потенциальные инвесторы также могут обратиться в другие инвестиционные компании - члены биржи.

    Отмечается, что Ипотечный и кредитный гарантийный фонд обеспечивает государственную гарантию на 60% номинальной стоимости облигаций.

    Эмитент также предусмотрел право досрочного выкупа части облигаций на следующих этапах:

    • 27-й месяц - 2,5 млн манатов
    • 30-й месяц - еще 2,5 млн манатов
    • 33-й месяц - еще 2,5 млн манатов
    • 36-й месяц - оставшиеся 2,5 млн манатов
    облигации БФБ
    "Azərmaş Group" dövlət zəmanəti ilə 10 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Последние новости

    11:01

    Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по Украине

    Другие страны
    11:00

    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

    Другие страны
    10:59

    Польская банковская ассоциация: Азербайджан способен стать финансовым лидером региона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    10:58
    Видео

    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    Инфраструктура
    10:52
    Фото

    В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

    Происшествия
    10:51

    Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10%

    Финансы
    10:42

    В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток

    Происшествия
    10:38

    Вюсал Гасымлы: Банковский сектор проходит этап пересечения цифровизации и новых угроз

    Финансы
    10:34

    Влодзимеж Кичински: Польша видит большой потенциал в банковском сотрудничестве с Азербайджаном

    Финансы
    Лента новостей