"Azərmaş Group" размещает облигации на 10 млн манатов с госгарантией
- 19 ноября, 2025
- 10:15
Компания "Azərmaş Group" готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) процентные, бездокументарные, именные облигации на сумму 10 млн манатов.
Как сообщили Report в БФБ, будут предложены 10 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Размещение состоится методом публичного предложения, а срок обращения бумаг составит 36 месяцев.
Годовая доходность облигаций - 13%, выплата купонов предусмотрена ежеквартально.
Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания "PAŞA Kapital". Потенциальные инвесторы также могут обратиться в другие инвестиционные компании - члены биржи.
Отмечается, что Ипотечный и кредитный гарантийный фонд обеспечивает государственную гарантию на 60% номинальной стоимости облигаций.
Эмитент также предусмотрел право досрочного выкупа части облигаций на следующих этапах:
- 27-й месяц - 2,5 млн манатов
- 30-й месяц - еще 2,5 млн манатов
- 33-й месяц - еще 2,5 млн манатов
- 36-й месяц - оставшиеся 2,5 млн манатов