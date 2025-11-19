"Azərmaş Group" размещает облигации на 10 млн манатов с госгарантией

Компания "Azərmaş Group" готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) процентные, бездокументарные, именные облигации на сумму 10 млн манатов.

Как сообщили Report в БФБ, будут предложены 10 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Размещение состоится методом публичного предложения, а срок обращения бумаг составит 36 месяцев.

Годовая доходность облигаций - 13%, выплата купонов предусмотрена ежеквартально.

Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания "PAŞA Kapital". Потенциальные инвесторы также могут обратиться в другие инвестиционные компании - члены биржи.

Отмечается, что Ипотечный и кредитный гарантийный фонд обеспечивает государственную гарантию на 60% номинальной стоимости облигаций.

Эмитент также предусмотрел право досрочного выкупа части облигаций на следующих этапах: