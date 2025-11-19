İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    "Azərmaş Group" dövlət zəmanəti ilə 10 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:38
    Azərmaş Group dövlət zəmanəti ilə 10 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    "Azərmaş Group" MМС "Bakı Fond Birjası" (BFB) QSC-də 10 milyon manatlıq faizli, sənədsiz, adlı istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 1 000 manat olan 10 000 ədəd istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 36 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək.

    Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    İstiqrazların nominal dəyərinin 60 %-i üzrə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu zəmanət verib.

    Emitent tərəfindən istiqrazların aşağıda qeyd olunan şərtlər daxilində geri satın almaq hüququ nəzərdə tutulur:

    27-ci ayda -2,5 milyon manat;

    30-cu ayda - daha 2,5 milyon manat;

    33-cü ayda - daha 2,5 milyon manat;

    36-cı ayda - daha 2,5 milyon manat.

    “Azərmaş Group” Bakı Fond Birjası istiqraz
    "Azərmaş Group" размещает облигации на 10 млн манатов с госгарантией

    Son xəbərlər

    10:44
    Foto

    "Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıb

    İnfrastruktur
    10:42
    Foto

    SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilib

    Energetika
    10:38

    İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilib

    İKT
    10:38

    Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb

    Komanda
    10:35

    Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdır

    Sosial müdafiə
    10:35

    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Xarici siyasət
    10:32
    Foto

    Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub

    Hadisə
    10:32

    DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır

    Futbol
    10:31

    Zakir Nuriyev: "Ani Ödənişlər Sisteminin imkanlarından daha effektiv istifadə edilməlidir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti