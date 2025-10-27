"Азерипек" выбрал аудитора
Финансы
- 27 октября, 2025
- 15:19
Компания "Азерипек" завершила опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем опроса стала компания "Хесабат".
Победителю будет выплачено 1 150 манатов.
Последние новости
15:33
93 студентки стали лауреатами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби — 2025Наука и образование
15:33
Завтра состоится 15-е заседание межправкомиссии Азербайджана и БеларусиВнешняя политика
15:31
Словения определила перспективные отрасли для создания совместных предприятий с АзербайджаномБизнес
15:29
Ураган "Мелисса" движется в сторону ЯмайкиДругие страны
15:28
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию почти на 6%Экономика
15:26
Фото
Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей в ПольшеИндивидуальные
15:19
"Азерипек" выбрал аудитораФинансы
15:16
АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборнуюФутбол
15:08