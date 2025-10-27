"Азерипек" выбрал аудитора

Компания "Азерипек" завершила опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем опроса стала компания "Хесабат".

Победителю будет выплачено 1 150 манатов.