"Azəripək" auditor seçib
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 14:53
"Azəripək" ASC 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Hesabat" MMC-dir.
Qalib şirkətə 1 150 manat ödəniləcək.
