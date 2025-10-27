İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Azəripək" auditor seçib

    Maliyyə
    27 oktyabr, 2025
    14:53
    Azəripək auditor seçib

    "Azəripək" ASC 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Hesabat" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 1 150 manat ödəniləcək.

