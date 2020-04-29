Азербайджанский Yelo Bank огласил планы

Николоз Шургаиа https://report.az/storage/news/0860190e07c7ab71f836b3b2018c0d54/a44f75bd-4228-499f-a99c-853306aa4aa1_292.jpg

В ближайшие месяцы ОАО Yelo Bank планирует увеличить уставный капитал на 30 млн манатов.

Как передаёт Report, об этом сказал в ходе брифинга председатель правления азербайджанского ОАО Yelo Bank Николоз Шургаиа.

"Данное решение принято на общем собрании акционеров и мы планируем осуществить капитализацию в три транша", - сказал он.

В настоящее время капитал банка составляет 61 млн манатов: "Наша цель увеличение доходности по капиталу до 20%. По итогам 2019 года этот показатель составил порядка 5%", - сказал глава банка.

Достижение этой цели, по его словам, возможно будет после возвращения к прибыли. "Впервые после трехлетней (2016-2018 гг) убыточности в 2019 году мы вышли на прибыль. На этот год также была запланирована прибыль, однако пандемия COVID-2019 отстрочила эти планы на следующий год. Мы уже думаем сократить расходы на этот год на 4,5-5 млн манатов", - сказал Шургаиа.

Председатель правления банка отметил, что трехлетний план предусматривает большой рост, инвестиции в информационные технологии, ПО, увеличение числа банкоматов, POS-терминалов и т.д. "Мы намерены в будущем в основном, ориентироваться на бизнес-кредитование и в целом хотим стать солидной банковской корпорацией и в течение 5 лет можем превратиться в превосходную корпорацию", - сказал глава банка.

Этой цели, по его словам, возможно достичь благодаря прибыльной и эффективной деятельности, хорошему корпоративному управлению, кадровой политике: "В прошлом году штат банка расширился на 500 человек и сейчас персонал насчитывает 900 человек", - отметил Шургаиа.