​Азербайджан перечислит пожертвования ВБ с 2021 года

Азербайджан приступит к исполнению взятых на себя обязательств по перечислению пожертвований в Международную ассоциацию развития (МАР входит в Группу Всемирного банка) с 2021 года.

Как сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы Минфина Маис Пириев, заявленные средства будут перечислены в течение следующих трех лет - в 2021, 2022 и 2023 годах.

Он отметил, что МАР является одной из крупнейших и наиболее эффективных платформ борьбы с крайней бедностью в беднейших странах мира и предоставляет финансовые ресурсы наиболее нуждающимся странам в форме льготных кредитов или грантов.

"Ресурсы, которые будут сформированы в том числе и за счет финансового вклада нашей страны, будут направлены в такие сферы, как создание рабочих мест и экономическая трансформация, изменение климата, конфликт и насилие, государственное управление и институты, гендерное равноправие и развитие", - сказал представитель министерства.

М.Пириев отметил, что не владеет информацией по поводу обращении МАР к странам-донорам по сбору средств для помощи бедным странам в рамках борьбы с коронавирусом: "Тем не менее Азербайджан активно вносит свой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусом как в многостороннем, так и в двустороннем формате. Наша страна оказала финансовую помощь Всемирной организации здравоохранения в размере 5 миллионов долларов США, а также оказывает финансовую и материальную помощь ряду нуждающихся стран".