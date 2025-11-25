Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    "Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 год

    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 09:14
    Азербайджанское промышленное страхование утвердит бюджет на 2026 год

    Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Азербайджанское промышленное страхование" (ASS) созвано на 26 декабря.

    Как сообщает Report, заседание пройдет в головном офисе компании по адресу: г. Баку, ул. Гасана Сеидбейли, 122.

    В повестку дня собрания включено обсуждение и утверждение бюджета ASS на 2026 год.

    ASS создано в 2008 году, ее уставный капитал равен 11 млн манатов.

    "Азербайджанское промышленное страхование" акционеры собрание
    "Azərbaycan Sənaye Sığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Последние новости

    09:23
    Видео

    В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

    Происшествия
    09:23

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в Италии

    Футбол
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

    Финансы
    09:14

    "Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 год

    Финансы
    09:11

    Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре

    Финансы
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрд

    Другие страны
    08:46

    Лидеры Японии и США обсудили Украину

    Другие страны
    08:27

    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей