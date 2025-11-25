"Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 год

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Азербайджанское промышленное страхование" (ASS) созвано на 26 декабря.

Как сообщает Report, заседание пройдет в головном офисе компании по адресу: г. Баку, ул. Гасана Сеидбейли, 122.

В повестку дня собрания включено обсуждение и утверждение бюджета ASS на 2026 год.

ASS создано в 2008 году, ее уставный капитал равен 11 млн манатов.