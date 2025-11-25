İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Azərbaycan Sənaye Sığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 25 noyabr, 2025
    • 08:45
    Azərbaycan Sənaye Sığortanın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Dekabrın 26-da, saat 16:00-da "Azərbaycan Sənaye Sığorta" (ASS) ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq şirkətin Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Həsən Seyidbəyli küçəsi, 122 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə ASS-nin 2026-cı il üzrə büdcə planının müzakirəsi və təsdiq edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, ASS 2008-ci ildə yaradılıb, 1996-cı ildən sığorta bazarına daxil olmuş "Cİ Sığorta" MMC-nin hüquqi varisidir. Onun nizamanmə kapitalı 11 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 95%-i "Anadolu İnvestment Company" MMC-yə, 5%-i isə "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-yə məxsusdur.

