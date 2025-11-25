"Azərbaycan Sənaye Sığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 25 noyabr, 2025
- 08:45
Dekabrın 26-da, saat 16:00-da "Azərbaycan Sənaye Sığorta" (ASS) ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq şirkətin Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Həsən Seyidbəyli küçəsi, 122 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə ASS-nin 2026-cı il üzrə büdcə planının müzakirəsi və təsdiq edilməsi daxildir.
Xatırladaq ki, ASS 2008-ci ildə yaradılıb, 1996-cı ildən sığorta bazarına daxil olmuş "Cİ Sığorta" MMC-nin hüquqi varisidir. Onun nizamanmə kapitalı 11 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 95%-i "Anadolu İnvestment Company" MMC-yə, 5%-i isə "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-yə məxsusdur.
Son xəbərlər
09:16
Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıbHadisə
09:11
Video
Bakıda evdə yanğın olub, iki nəfər xəsarət alıbHadisə
09:08
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ləmbəli kəndinin adını ermənilər iki dəfə dəyişiblər"Daxili siyasət
09:08
"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirəcəkFutbol
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)Maliyyə
09:03
"Unibank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
09:01
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaqFutbol
09:00
Çinin yeni tip enerji sisteminə sərmayəsinin 900 milyard dollara çatacağı gözlənilirDigər ölkələr
08:50