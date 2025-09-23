Азербайджанский банк разместил облигации на 20 млн манатов на БФБ
Финансы
- 23 сентября, 2025
- 16:08
Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ОАО "Bank of Baku" на сумму 20 млн манатов.
Как сообщили Report в БФБ, по итогам массового аукциона размещены 200 тыс. облигаций номиналом 100 манатов каждая. Всего 601 инвестор подал 682 заявки на общую сумму 20 млн манатов, что обеспечило полное размещение выпуска.
Срок обращения облигаций составляет 18 месяцев при годовой доходности 13%.
Выплата процентов будет осуществляться ежеквартально. Андеррайтером размещения выступила инвестиционная компания ABB-Invest.
Выкуп бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.
