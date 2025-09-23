İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycan bankının istiqrazlarına 601 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:46
    Azərbaycan bankının istiqrazlarına 601 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Bank of Baku" ASC-nin 20 milyon manatlıq faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 200 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. Hərraca 601 investor 20 milyon manatlıq 682 sifariş təqdim edib. Son nəticədə istiqrazların hamısı yerləşdirilib.

    Qiymətli kağızlar 18 ay müddətində tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

