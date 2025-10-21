Азербайджанские железные дороги готовятся выйти на рынок углеродных кредитов при поддержке АБР

Азиатский банк развития (АБР) объявил два тендера в рамках программы "Декарбонизация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, общий бюджет на консалтинговые услуги по проектам составляет 125 тысяч долларов США.

По данным банка, АЖД реализует комплекс мер по снижению углеродных выбросов, включая электрификацию железных дорог, переход с постоянного на переменный ток для тяговой мощности, установку солнечных панелей (фотоэлектрических и тепловых), замену освещения на светодиодное, внедрение системы управления отходами и цифровизацию процессов.

Кроме того, АЖД стремится повысить эффективность своей деятельности за счет выявления и внедрения мер по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также повышению энергоэффективности (ЭЭ) во всей своей инфраструктуре и операционной деятельности.

С этой целью АБР объявил второй тендер на привлечение квалифицированного эксперта по энергоэффективности, который проведет оценку потенциала повышения ЭЭ и подготовит практические рекомендации.

"Цель данного задания заключается в проведении комплексной оценки энергопотребления и эксплуатационных практик АЖД; определении возможностей повышения энергоэффективности в железнодорожных операциях, инфраструктуре и подвижном составе; а также в разработке приоритетных и экономически обоснованных рекомендаций и дорожной карты по их реализации с указанием конкретных этапов", - говорится в сообщении АБР.

В рамках другого тендера консультант выполнит задачи, направленные на успешный выход АЖД на рынки углеродных кредитов, обеспечение соответствия международным стандартам и монетизацию углеродных единиц.

АЖД также намерена создать корпоративную систему торговли углеродными квотами, соответствующую международным механизмам углеродного рынка. Система позволит монетизировать углеродные единицы и внести вклад в глобальные цели по сокращению выбросов, включив оценку углеродного следа, соблюдение стандартов углеродного рынка и стратегию торговли углеродными кредитами.

АБР отмечает, что помимо инвестиций в декарбонизацию, банк намерен определить пути выхода на углеродный рынок, создающие финансовые стимулы для сокращения выбросов.

Цель проекта - поддержать АЖД в разработке надежной стратегии монетизации углеродных кредитов, максимизации их стоимости и выявлении стратегических торговых возможностей в соответствии с международными принципами торговли углеродом, установленными в рамках СОР29.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк предоставил стране более 5 млрд долларов США в виде кредитов, в том числе 1,5 млрд - на транспортные проекты и 1,7 млрд - на энергетические инициативы.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.