İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ADB-nin dəstəyi ilə karbon kreditləri bazarına çıxmağa hazırlaşır

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:54
    Azərbaycan Dəmir Yolları ADB-nin dəstəyi ilə karbon kreditləri bazarına çıxmağa hazırlaşır

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin dekarbonizasiyası proqramı çərçivəsində iki tender elan edib.

    "Report" ADB-yə istinadən xəbər verir ki, layihələr üzrə konsaltinq xidmətləri üçün ümumi büdcə 125 min ABŞ dolları təşkil edir.

    Bankın məlumatına görə, ADY karbon emissiyalarının azaldılması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirir. Buraya dəmir yollarının elektrikləşdirilməsi, günəş panellərinin (fotovoltaik və istilik) quraşdırılması, tullantıların idarə edilməsi sisteminin tətbiqi və proseslərin rəqəmsallaşdırılması və s. daxildir.

    Bundan əlavə, ADY fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə bərpa olunan enerji mənbələrindən (BOEM) istifadə və enerji səmərəliliyinin artırılması üzrə tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi üzərində çalışır.

    Bu məqsədlə ADB enerji səmərəliliyi potensialının qiymətləndirilməsi və praktiki tövsiyələrin hazırlanması üçün enerji səmərəliliyi üzrə mütəxəssisin cəlb edilməsi üzrə ikinci tenderi elan edib.

    "Bu tapşırığın məqsədi ADY-nin enerji istehlakı və istismar təcrübələrinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi; dəmir yolu əməliyyatlarında, infrastrukturda və hərəkət tərkibində enerji səmərəliliyinin artırılması imkanlarının müəyyən edilməsi; habelə konkret mərhələləri göstərməklə prioritet və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tövsiyələrin və onların reallaşdırılması üçün yol xəritəsinin hazırlanmasından ibarətdir", - ADB-nin məlumatında deyilir.

    Digər tender çərçivəsində məsləhətçi ADY-nin karbon kreditləri bazarlarına uğurlu çıxışına, beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin edilməsinə və karbon vahidlərinin monetizasiyasına yönəlmiş tapşırıqları yerinə yetirəcək.

    ADY, həmçinin beynəlxalq karbon bazarı mexanizmlərinə uyğun korporativ karbon kvotaları ticarət sistemi yaratmağı planlaşdırır. Bu sistem karbon vahidlərinin monetizasiya edilməsinə və qlobal emissiyaların azaldılması məqsədlərinə töhfə verməyə imkan verəcək. Sistemə karbon izi qiymətləndirilməsi, karbon bazarı standartlarına riayət edilməsi və karbon kreditlərinin ticarəti strategiyası da daxil olacaq.

    ADB qeyd edir ki, dekarbonizasiya üzrə investisiyalardan əlavə, bank emissiyaların azaldılması üçün maliyyə stimulları yaradan karbon bazarına çıxış yollarını müəyyən etmək niyyətindədir.

    Layihənin məqsədi ADY-yə karbon kreditlərinin etibarlı monetizasiya strategiyasının hazırlanmasında, onların dəyərinin maksimallaşdırılmasında və COP29 çərçivəsində müəyyən edilmiş beynəlxalq karbon ticarəti prinsiplərinə uyğun strateji ticarət imkanlarının aşkar edilməsində dəstək göstərməkdir.

    Azərbaycan 1999-cu ildən ADB-nin üzvüdür və bu müddət ərzində bank ölkəyə 5 milyard ABŞ dollarından çox kredit ayırıb. Eyni zamanda, bank Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda həyata keçirilən layihələrə 1,5 milyard ABŞ dollarından çox, enerji layihələrinə isə 1,7 milyard ABŞ dolları kredit resursları ayırıb.

    1966-cı ildə yaradılmış ADB-nin qərargahı Filippinin paytaxtı Manilada yerləşir. Onun 69 üzvü var, onlardan 49-u region ölkələridir.

    ADB Azərbaycan COP29 ADY karbon kreditləri
    Азербайджанские железные дороги готовятся выйти на рынок углеродных кредитов при поддержке АБР
    Azerbaijan Railways preparing to enter carbon credit market with ADB support

    Son xəbərlər

    14:01

    Prezident: TRIPP layihəsi mütləq reallaşdırılacaq

    Xarici siyasət
    13:54

    Qran-pridə çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: "Qızıl medala layiq idim"

    Fərdi
    13:54

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ADB-nin dəstəyi ilə karbon kreditləri bazarına çıxmağa hazırlaşır

    Maliyyə
    13:51
    Foto

    Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub

    Xarici siyasət
    13:50

    Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcək

    Region
    13:47

    Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıb

    İKT
    13:47
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    13:43

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti