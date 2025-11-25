Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией
Финансы
- 25 ноября, 2025
- 16:36
На сегодняшний день предпринимателям в Азербайджане предоставлены кредиты на льготных условиях в размере 678 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 124 млн манатов приходятся на январь-ноябрь текущего года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
Напомним, что Фонд был создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".
Последние новости
17:10
На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее зданиеДругие страны
17:08
Фото
Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукциейПроисшествия
17:07
Фото
В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставкаKультурная политика
16:59
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
16:54
Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:43
Фото
ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничествеВнешняя политика
16:43
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе ЯпонииДругие страны
16:36
Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантиейФинансы
16:36