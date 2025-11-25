Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 16:36
    На сегодняшний день предпринимателям в Азербайджане предоставлены кредиты на льготных условиях в размере 678 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 124 млн манатов приходятся на январь-ноябрь текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    Напомним, что Фонд был создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".

    Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 678 milyon manat güzəştli kredit alıb

