Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

На сегодняшний день предпринимателям в Азербайджане предоставлены кредиты на льготных условиях в размере 678 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 124 млн манатов приходятся на январь-ноябрь текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Напомним, что Фонд был создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".