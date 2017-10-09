Азербайджанские лизинговые компании ведут переговоры с Государственным таможенным комитетом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Ведущие лизинговые компании Азербайджана ведут переговоры с Государственным таможенным комитетом (ГТК) по вопросу освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) товаров, ввозимых в страну на условиях лизинга.

Об этом сообщил Report председатель правления ОАО MCB Leasing Рямал Джафаров.

"Как вы знаете, в прошлом году в Налоговый кодекс были внесены поправки с целью освобождения от НДС импорта лизинговых товаров. Однако все еще есть проблемы во внедрении этого нововведения. Основная трудность заключена в определении экономической целесообразности ввозимого оборудования или машины. К примеру, кто-то ввозит машину в Азербайджан якобы в целях развития предпринимательства, но его истинная цель заключается в обычном потреблении. С этой точки зрения проблема остается нерешенной. Мы неоднократно встречались с руководством Комитета, обращались в письменной форме и надеемся, что придем к общему знаменателю", - сказал Джафаров.