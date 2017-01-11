Азербайджанские банки вновь привлекают клиентов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Общее число клиентов коммерческих банков Азербайджана в месячном исчислении выросло на 23 852 или 0,45% и по состоянию на 1 декабря 2016 года составило 5 334 084.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА),

Согласно отчету, с начала года число банковских клиентов сократилось на 382 301 или 6,7%, в годовом исчислении - на 333 303 человека или 5,8%. В последний раз численность клиентов на этом уровне отмечалась в мае 2015 года. Так, на 1 июня 2015 года число клиентов было равно 5 348 165, на 1 мая - 5 273 663.

На 1 декабря 5 264 468 или 98,7% клиентов банка составляют физические лица, в том числе, 171 080 предпринимателей, и 1,3% - юридические лица.