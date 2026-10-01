Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции "Азер-Тюрк Банка"

Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций станет акционером государственного "Азер-Тюрк Банка" за счет приобретения новых акций банка.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азер-Тюрк Банк", потенциальную инвестицию планируется осуществить путем дополнительной эмиссии акций, в результате чего уставный капитал банка будет увеличен.

Соответствующее соглашение было подписано 25–26 сентября в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026), прошедшего в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева. Документ подписали исполняющий обязанности председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Даянат Садуллаев и управляющий межправительственными фондами (G2G) Инвестиционного управления Омана Саиф аль-Махруки.

"Азер-Тюрк Банк" создан в 1995 году. Его уставный капитал составляет 100,5 млн манатов. SOCAR принадлежит 51% акций банка, Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, выступающей от имени правительства Азербайджана, - 24%, турецкому Ziraat Bank - 12,37%, Ziraat Bank International - 1,08%, ОАО "AzRe Təkrarsığorta" - 6,55%, ОАО "Qala Həyat Sığorta" - 5%.