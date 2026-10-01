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    Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции "Азер-Тюрк Банка"

    Финансы
    • 01 октября, 2026
    • 12:16
    Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции Азер-Тюрк Банка

    Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций станет акционером государственного "Азер-Тюрк Банка" за счет приобретения новых акций банка.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азер-Тюрк Банк", потенциальную инвестицию планируется осуществить путем дополнительной эмиссии акций, в результате чего уставный капитал банка будет увеличен.

    Соответствующее соглашение было подписано 25–26 сентября в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026), прошедшего в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева. Документ подписали исполняющий обязанности председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Даянат Садуллаев и управляющий межправительственными фондами (G2G) Инвестиционного управления Омана Саиф аль-Махруки.

    "Азер-Тюрк Банк" создан в 1995 году. Его уставный капитал составляет 100,5 млн манатов. SOCAR принадлежит 51% акций банка, Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, выступающей от имени правительства Азербайджана, - 24%, турецкому Ziraat Bank - 12,37%, Ziraat Bank International - 1,08%, ОАО "AzRe Təkrarsığorta" - 6,55%, ОАО "Qala Həyat Sığorta" - 5%.

    эмиссия ценных бумаг Азербайджано-оманский Фонд прямых инвестиций Уставный капитал Азер-Тюрк Банк Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Azərbaycan-Oman Birbaşa İnvestisiya Fondu "Azər-Türk Bank"ın yeni səhmlərini əldə edəcək
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