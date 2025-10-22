Азербайджан за 9 месяцев сократил расходы на здравоохранение почти на 37%

Бюджетные расходы Азербайджана на сферу здравоохранения в январе-сентябре 2025 года составили 889,9 млн манатов, что на 515,1 млн манатов (36,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

В отчетном периоде уровень исполнения этих расходов составил 59,5% от выделенных средств.