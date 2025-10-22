Азербайджан за 9 месяцев сократил расходы на здравоохранение почти на 37%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 15:58
Бюджетные расходы Азербайджана на сферу здравоохранения в январе-сентябре 2025 года составили 889,9 млн манатов, что на 515,1 млн манатов (36,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.
В отчетном периоде уровень исполнения этих расходов составил 59,5% от выделенных средств.
Последние новости
16:19
В Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 300 манатовФинансы
16:16
Фото
Глава МИД Эстонии посетил Аллею шехидов и Парк Победы в Баку - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:15
Набиев: Совместное предприятие Азербайджана и Казахстана вдвое снизит стоимость перевозок по КаспиюИнфраструктура
16:11
В Азербайджане бюджетное финансирование ЖКХ за 9 месяцев сократилось на 10,2%Финансы
16:06
В Баку пропавший мужчина найден убитым, его жена задержанаДругие
16:00
Валтонен: Провела вдохновляющую онлайн-встречу с гражданским обществом АзербайджанаВнешняя политика
15:58
Азербайджан за 9 месяцев сократил расходы на здравоохранение почти на 37%Финансы
15:51
Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКОCOP29
15:45