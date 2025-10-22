Azərbaycan səhiyyə xərclərini 37 %-ə yaxın azaldıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 15:24
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən səhiyyəyə 889,9 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 515,1 milyon manat və yaxud 36,7 % azdır.
Hesabat dövründə səhiyyə xərclərinin 59,5 %-i icra edilib.
Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə 1 milyard 495,2 milyon manat ayrılıb.
