İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycan səhiyyə xərclərini 37 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Azərbaycan səhiyyə xərclərini 37 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən səhiyyəyə 889,9 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 515,1 milyon manat və yaxud 36,7 % azdır.

    Hesabat dövründə səhiyyə xərclərinin 59,5 %-i icra edilib.

    Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə 1 milyard 495,2 milyon manat ayrılıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi səhiyyə xərcləri

    Son xəbərlər

    15:49

    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"

    Fərdi
    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    15:31

    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti