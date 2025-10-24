Азербайджан внедрил портфельную систему поддержки микропредпринимателей

В Азербайджане введен новый портфельный гарантийный механизм для поддержки финансирования микропредпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента кредитных гарантий Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Эльшан Керимов.

По его словам, ранее микропредприниматели оставались за рамками существующих программ кредитного обеспечения. Система портфельного обеспечения разработана непосредственно с целью устранить этот пробел, отметил Керимов.

"Параметры механизма предусматривают кредиты от 5 000 до 50 000 манатов сроком от 3 месяцев до 3 лет. Процентная ставка по таким займам не должна превышать 25%. Уже профинансировано около 350 предпринимателей", - добавил глава департамента.