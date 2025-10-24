Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Финансы
    • 24 октября, 2025
    • 18:51
    Азербайджан внедрил портфельную систему поддержки микропредпринимателей

    В Азербайджане введен новый портфельный гарантийный механизм для поддержки финансирования микропредпринимателей.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента кредитных гарантий Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Эльшан Керимов.

    По его словам, ранее микропредприниматели оставались за рамками существующих программ кредитного обеспечения. Система портфельного обеспечения разработана непосредственно с целью устранить этот пробел, отметил Керимов.

    "Параметры механизма предусматривают кредиты от 5 000 до 50 000 манатов сроком от 3 месяцев до 3 лет. Процентная ставка по таким займам не должна превышать 25%. Уже профинансировано около 350 предпринимателей", - добавил глава департамента.

    бизнес кредиты предприниматели
