Азербайджан включен в шорт-лист на проведение в 2029 году собрания ВБ и МВФ

Азербайджан включен в короткий список претендентов на проведение ежегодного собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в 2029 году.

Как сообщает Report, об этом на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов.

По его словам, в декабре этого года Азербайджан посетит оценочная миссия.

А. Керимов также отметил, что расширяется сотрудничество с Группой Исламского банка развития, Всемирным банком и Азиатским банком развития: "В следующем году Азербайджан примет ежегодное собрание Исламского банка развития. Это создаст важную возможность для сосредоточения внимания на вопросах халяльной сертификации и исламского финансирования".

Отметим, что Группа Исламского банка развития проведет 51-е Ежегодное собрание Совета директоров в Баку с 16 по 19 июня 2026 года.