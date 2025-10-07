Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан включен в шорт-лист на проведение в 2029 году собрания ВБ и МВФ

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 15:47
    Азербайджан включен в шорт-лист на проведение в 2029 году собрания ВБ и МВФ

    Азербайджан включен в короткий список претендентов на проведение ежегодного собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в 2029 году.

    Как сообщает Report, об этом на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов.

    По его словам, в декабре этого года Азербайджан посетит оценочная миссия.

    А. Керимов также отметил, что расширяется сотрудничество с Группой Исламского банка развития, Всемирным банком и Азиатским банком развития: "В следующем году Азербайджан примет ежегодное собрание Исламского банка развития. Это создаст важную возможность для сосредоточения внимания на вопросах халяльной сертификации и исламского финансирования".

    Отметим, что Группа Исламского банка развития проведет 51-е Ежегодное собрание Совета директоров в Баку с 16 по 19 июня 2026 года.

    Azərbaycan 2029-cu ildə Dünya Bankı və IMF-nin illik toplantısına ev sahibliyi etmək üçün qısa siyahıya düşüb

