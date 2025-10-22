Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Азербайджан в 2025 году направил 1,5 млрд манатов на обслуживание госдолга

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 14:48
    Азербайджан в 2025 году направил 1,5 млрд манатов на обслуживание госдолга

    Расходы на обслуживание госдолга Азербайджана в январе-сентябре 2025 года составили 1 млрд 516,8 млн манатов или 6,1% бюджетных расходов за отчетный период.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, расходы на обслуживание госдолга выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По информации ведомства, 449,9 млн манатов выплачено по внутреннему госдолгу (по процентам), 1 млрд 66,9 млн манатов - по внешнему госдолгу (740,8 млн манатов – основной долг, 326,1 млн манатов - проценты).

    Напомним, что в госбюджете Азербайджана на обслуживание госдолга предусмотрено выделено 2 млрд 399,6 млн манатов.

    госдолг Минфин госбюджет расходы на обслуживание
    Azərbaycan 9 ayda dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətə 1,5 milyard manatdan çox pul xərcləyib

    Последние новости

    15:51

    Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКО

    COP29
    15:45

    Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

    Инфраструктура
    15:37

    В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

    Другие страны
    15:35
    Фото

    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Внешняя политика
    15:29

    Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

    Наука и образование
    15:28

    ЦБА: В I полугодии выявлено мошенничество с банковскими картами и платежами на 1,4 млн манатов

    Финансы
    15:20

    Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    15:19

    Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

    Финансы
    15:19

    Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

    Карабах
    Лента новостей