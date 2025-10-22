Азербайджан в 2025 году направил 1,5 млрд манатов на обслуживание госдолга

Расходы на обслуживание госдолга Азербайджана в январе-сентябре 2025 года составили 1 млрд 516,8 млн манатов или 6,1% бюджетных расходов за отчетный период.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, расходы на обслуживание госдолга выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации ведомства, 449,9 млн манатов выплачено по внутреннему госдолгу (по процентам), 1 млрд 66,9 млн манатов - по внешнему госдолгу (740,8 млн манатов – основной долг, 326,1 млн манатов - проценты).

Напомним, что в госбюджете Азербайджана на обслуживание госдолга предусмотрено выделено 2 млрд 399,6 млн манатов.