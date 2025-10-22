İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manatdan çox borc qaytarıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:23
    Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manatdan çox borc qaytarıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 6,1 %-i və yaxud 1 milyard 516,8 milyon manatı dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər olub.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,1 % çoxdur.

    9 ayda daxili dövlət borcu üzrə 449,9 milyon manat (faiz borcu üzrə), xarici dövlət borcu üzrə 1 milyard 66,9 milyon manat olmaqla (əsas borc üzrə 740,8 milyon manat, faiz borcu üzrə 326,1 milyon manat) ödənilib.

    Xatırladaq ki, bu il büdcədə borc və öhdəliklərə xidmət üçün 2 milyard 399,6 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.

