Азербайджан вдвое увеличивает акцизный налог на алкогольные напитки и табачные изделия

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Падение стоимости национальной валюты в Азербайджане привело к росту цен на импортируемые алкогольные напитки и табачные изделия на внутреннем рынке и снижению поступлений акцизного налога. По этой причине предусмотрено удвоить ставку акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия с 2018 года.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем совместном заседании пяти комитетов Милли Меджлиса министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс, и документ был представлен главе государства.