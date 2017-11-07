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    Азербайджан вдвое увеличивает акцизный налог на алкогольные напитки и табачные изделия

    Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Падение стоимости национальной валюты в Азербайджане привело к росту цен на импортируемые алкогольные напитки и табачные изделия на внутреннем рынке и снижению поступлений акцизного налога. По этой причине предусмотрено удвоить ставку акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия с 2018 года.

    Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем совместном заседании пяти комитетов Милли Меджлиса министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

    Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс, и документ был представлен главе государства.

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