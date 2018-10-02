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    Азербайджан в списке мировых лидеров по росту ВВП на душу населения

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял второе место в списке 11 стран-лидеров по темпам роста ВВП на душу населения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете McKinsey Global Institute, куда вошли страны, где ежегодный рост ВВП на душу населения за последние 20 лет превышал пять процентов.

    По информации McKinsey Global Institute, в период с 1996 по 2016 годы реальный рост ВВП на душу населения в Азербайджане составил в среднем 8,2 процента. 

    Первое место в списке заняла Мьянма с ростом в 8,9 процента.

    Кроме Азербайджана в список вошли Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Индия и другие страны. Среди стран СНГ Азербайджан оказался лидером.

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