Азербайджан в списке мировых лидеров по росту ВВП на душу населения

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял второе место в списке 11 стран-лидеров по темпам роста ВВП на душу населения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете McKinsey Global Institute, куда вошли страны, где ежегодный рост ВВП на душу населения за последние 20 лет превышал пять процентов.

По информации McKinsey Global Institute, в период с 1996 по 2016 годы реальный рост ВВП на душу населения в Азербайджане составил в среднем 8,2 процента.

Первое место в списке заняла Мьянма с ростом в 8,9 процента.

Кроме Азербайджана в список вошли Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Индия и другие страны. Среди стран СНГ Азербайджан оказался лидером.