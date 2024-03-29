Азербайджан в прошлом году сократил чистые финансовые обязательства более чем на 1 млрд долларов

Чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 1 млрд 30,4 млн долларов США в 2023 году.

Чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 1 млрд 30,4 млн долларов США в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Снижение показателя в прошлом году обусловлено увеличением привлеченных в Азербайджан прямых инвестиций на 6 млрд 658,1 млн долларов, снижением репатриации привлеченных инвестиций на 6 млрд 876,3 млн долларов, увеличением нефтяного бонуса на 471 млн долларов, снижением портфельных инвестиций на 694,1 млн долларов и снижением других инвестиций на 589,1 млн долларов.

Напомним, что в 2022 году чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 4 млрд 705,6 млн долларов.