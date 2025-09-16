Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 02:18
Азербайджан в 2026 году профинансирует прогнозируемый дефицит государственного бюджета в размере 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов в основном за счет заимствований.
Как сообщает Report, об этом говорится в данных "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год" Министерства финансов.
Согласно информации, заимствования предусмотрены в размере 2 млрд 600,6 млн манатов, что составит 83,2% дефицита.
Кроме того, планируется финансирование дефицита за счет предполагаемого остатка единого казначейского счета на начало 2026 года в размере 400 млн манатов, а также за счет поступлений от приватизации в размере 125 млн манатов.
Последние новости
03:51
Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%Финансы
03:40
Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%Финансы
03:32
Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениямФинансы
03:26
Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 годуФинансы
03:20
Фото
Израиль начал масштабное наступление на город ГазуДругие страны
03:12
Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%Финансы
03:09
Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%Финансы
02:57
В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%Финансы
02:53