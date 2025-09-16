Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 02:18
    Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов

    Азербайджан в 2026 году профинансирует прогнозируемый дефицит государственного бюджета в размере 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов в основном за счет заимствований.

    Как сообщает Report, об этом говорится в данных "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год" Министерства финансов.

    Согласно информации, заимствования предусмотрены в размере 2 млрд 600,6 млн манатов, что составит 83,2% дефицита.

    Кроме того, планируется финансирование дефицита за счет предполагаемого остатка единого казначейского счета на начало 2026 года в размере 400 млн манатов, а также за счет поступлений от приватизации в размере 125 млн манатов.

    финансирование госдолга дефицит бюджета Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycan gələn il 3 milyard manata yaxın borc alacaq

    Последние новости

    03:51

    Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

    Финансы
    03:40

    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    03:32

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    03:26

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    03:20
    Фото

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    03:09

    Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

    Финансы
    02:57

    В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

    Финансы
    02:53

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    Лента новостей