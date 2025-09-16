Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов

Азербайджан в 2026 году профинансирует прогнозируемый дефицит государственного бюджета в размере 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов в основном за счет заимствований.

Как сообщает Report, об этом говорится в данных "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год" Министерства финансов.

Согласно информации, заимствования предусмотрены в размере 2 млрд 600,6 млн манатов, что составит 83,2% дефицита.

Кроме того, планируется финансирование дефицита за счет предполагаемого остатка единого казначейского счета на начало 2026 года в размере 400 млн манатов, а также за счет поступлений от приватизации в размере 125 млн манатов.