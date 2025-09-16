İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycan gələn il 3 milyard manata yaxın borc alacaq

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 01:06
    Azərbaycan gələn il 3 milyard manata yaxın borc alacaq

    Azərbaycan 2026-ci ildə dövlət büdcəsinin 3 milyard 125,6 milyon manat proqnozlaşdırılan kəsirini əsasən borclanma hesabına maliyyələşdirəcək.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, borclanma 2 milyard 600,6 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da kəsirin 83,2 %-ni təşkil edəcək. Bundan başqa, kəsirin 2026-cı ilin əvvəlinə ehtimal edilən vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına 400 milyon manat, özəlləşdirmədən daxilolmalar hesabına isə 125 milyon manat olmaqla maliyyələşdirilməsi planlaşdırılır. Gələn il bu maliyyələşdirmədə məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı nəzərdə tutulmayıb. 

